San Francesco, 10mila pellegrini in partenza dalla Campania

Martedì 2 Ottobre 2018, 14:11

Record di numeri per la festa di San Francesco. Il 4 ottobre arriveranno ad Assisi, dalla regione Campania, più di 10mila pellegrini, 250 sindaci e 120 giornalisti. Lo riferisce in una nota il direttore della Sala stampa del Sacro convento, padre Enzo Fortunato, ricordando che sarà il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a rappresentare la Nazione alle celebrazioni in onore del Patrono d'Italia. Dopo la messa e l'accensione della Lampada votiva al Santo, il presidente parlerà dalla loggia del Sacro convento.Nel pomeriggio alle 16 si terranno i vespri pontificali presieduti dal vescovo di Amalfi-Cava dè Tirreni, mons. Orazio Soricelli, sarà presente anche il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. A seguire la processione alla Basilica Superiore e la Benedizione all'Italia con la Chartula dal Cupolino della Basilica. A presiedere la celebrazione eucaristica del 4 ottobre, nella Basilica Superiore di San Francesco, sarà l'arcivescovo metropolita di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, con tutti i vescovi campani. Più di 20 i collegamenti televisivi in diretta da Assisi. La messa in Basilica Superiore di San Francesco delle ore 10 verrà trasmessa in diretta su Rai1.