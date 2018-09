Scavi di Ercolano, via ai cantieri didattici aperti a tutti i visitatori

Lunedì 10 Settembre 2018, 18:34

ERCOLANO - Cantieri didattici agli scavi. Si parte mercoledì 12 settembre, per ripetersi per un totale di quattro appuntamenti: daranno l’opportunità ai visitatori di entrare nel vivo delle attività di ricerca che si svolgono grazie alla convenzione stipulata tra il parco e l’istituto superiore di Conservazione e Restauro, ente specializzato nel restauro di opere d’arte e del patrimonio dei beni culturali, a cui compete il ruolo di formare i futuri restauratori.Le attività hanno come oggetto lo studio e un primo intervento di messa in sicurezza dei mosaici pavimentali del triclinio e di un cubicolo della Casa del colonnato tuscanico sul Decumano massimo, inserendosi in un progetto più ampio che prevede il restauro integrale della domus per restituirla alla fruizione da parte del pubblico.I visitatori interessati, acquistando regolarmente il biglietto di ingresso, potranno accedere gratuitamente ai cantieri nei giorni del 12, 19, 26 settembre e del 3 ottobre dalle 12 alle 13. La visita può essere prenotata ogni giorno al personale dell’ufficio informazioni e il mercoledì mattina al personale della Pro Loco Hercvlanevm nell’area antistante la biglietteria.