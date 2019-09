Omaggio a Napoli, storie ed eccellenze partenopee sabato al Senato

Venerdì 6 Settembre 2019, 12:02

«Sarà un omaggio a Napoli il filo conduttore del settimo appuntamento di Senato&Cultura, la rassegna voluta dal presidente Elisabetta Casellati che da febbraio scorso vede il Senato della Repubblica e Rai Cultura impegnati a valorizzare il patrimonio artistico e culturale nazionale». È quanto si legge in una nota del Senato.«Sabato 14 settembre alle ore 11 - prosegue il comunicato - nell'Aula di Palazzo Madama il Presidente Casellati aprirà l'evento che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle eccellenze della città di Napoli: musica, canto, arte, recitazione ma anche impegno sociale e solidarietà. Tra l'Inno Nazionale eseguito dal coro delle voci bianche del Teatro San Carlo di Napoli e la performance canora dell'attrice e cantante Serena Autieri, ci sarà spazio per gli interventi di Don Antonio Loffredo, parroco del quartiere Sanità, e Rosario Esposito La Rossa, fondatore de La Scugnizzeria: due realtà che, a Napoli, attraverso la cultura offrono ai giovani un'occasione di riscatto. Il viaggio tra le arti e le migliori espressioni della napoletanità racconterà al pubblico anche l'esperienza di due artisti della tradizione partenopea come lo scultore Lello Esposito e il maestro dei presepi Marco Ferrigno e verrà chiuso da un protagonista d'eccezione, Massimo Ranieri, il quale, per l'occasione, proporrà alcuni capolavori assoluti del repertorio musicale napoletano».