Piano di Sorrento, varato il programma della festa patronale di San Michele

In occasione della festività patronale di San Michele Arcangelo, il Comune di Piano di Sorrento ha preparato il programma di iniziative per il tradizionale appuntamento cittadino. Tre gli spettacoli musicali che si terranno in Piazza Cota (ingresso gratuito). Il 28 settembre, alle 21, ci sarà il concerto di Anastasio. Le sere del 29 e del 30 settembre Piano di Sorrento sarà “Mi Illumino di Emozioni”. Il 29 settembre alle ore 21 si terrà il concerto del gruppo “La Maschera”, mentre il giorno 30 settembre sempre alle ore 21 si terrà il concerto di Andrea Sannino “E’ Gioia Live”: si tratta di due eventi co-finanziati dalla Regione Campania nell’ambito del Programma POC 2021-2022 “M’Illumino d’inverno”. Da aggiungere che il 29 settembre il complesso bandistico “Città di Sorrento” percorrerà le strade principali della città e alle 10 l’amministrazione comunale deporrà una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti, per poi partecipare alla Solenne Celebrazione Eucaristica alle 11.30 nella Basilica di San Michele Arcangelo.



“Siamo soddisfatti perché è stato elaborato un programma di spessore e che offrirà ai cittadini momenti di condivisione – dichiara Giovanni Iaccarino, vicesindaco delegato a turismo, eventi e spettacolo – I tre concerti organizzati per la festività patronale rappresentano la volontà di voler spaziare nei generi musicali e coinvolgere anche i giovani. Ciò è stato reso possibile anche dall’importante riconoscimento per il nostro ente di fondi regionali ottenuti in collaborazione con il Comune di Sorrento. Tali risorse sono state concesse proprio per l’allestimento del programma degli eventi. Fa particolarmente piacere ospitare Anastasio, un’eccellenza della penisola sorrentina, la sua terra natia in cui si esibirà per la prima volta della sua carriera”. Il vicesindaco sottolinea anche che “visto il momento di rincaro per le bollette di luce e gas, come già anticipato nei giorni scorsi, il Comune ha deciso di adottare una riduzione delle spese e degli allestimenti per le luminarie. Gli aumenti infatti pesano molto anche sulle casse degli enti locali. Si tratta di un segnale che rientra in più ampio piano di razionalizzazione delle fonti energetiche su cui l’amministrazione comunale si è già impegnata impartendo un preciso indirizzo politico rivolto agli uffici attraverso una delibera”.