Teatro in vendita nel napoletano: «Lo compri il Comune e lo dedichi a Viviani»

Un annuncio per vendere la struttura teatro Supercinema. La chiusura per covid ha messo in ginocchio tante attività commerciali ma anche culturali. Una di queste, a Castellammare, è stata messa in vendita dai proprietari da qualche giorno. La notizia che sta facendo il giro della città, ha lasciato l'amaro in bocca a tanti. Visto che da anni era un punto di riferimento per il teatro d'autore italiano, con lo scomparso attore e direttore artistico Lello Radice e cartelloni con nomi nazionali e internazionali. Ma al tempo stesso ha fatto rilanciare da associazioni come quella teatrale dei figli del compianto attore e regista Italo Celoro e cittadini come il consigliere Andrea Di Martino l'idea-progetto di far acquistare l'edificio, al centro della città stabiese, al Comune per poterlo finalmente dedicare a Raffaele Viviani, drammaturgo che ebbe i natali nella città del napoletano. Adesso la parola spetta a sindaco e amministrazione.

