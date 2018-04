«Topolino» omaggia Napoli: Chef Paparacciuolo e cover dedicata a Pulcinella

Lunedì 23 Aprile 2018, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 21:12

In occasione di Comicon, la manifestazione partenopea dedicata al fumetto e non solo, da mercoledì 25 aprile il settimanale Topolino sarà in edicola con numero speciale, omaggio a Napoli.Innanzitutto una sorpresa per tutti i food lover: lo chef Antonino Cannavacciuolo sarà infatti protagonista della cover (disegnata dal Maestro Giorgio Cavazzano) e di una divertente storia a fumetti dal titolo Agente Segreto Ciccio – Uno Chef da Sogno, nei panni di chef Paperacciuolo.Non solo! Nell'intervista del Toporeporter Filippo, lo chef stellato rivelerà una ricetta speciale: la torta di mele e yogurt da dedicare a Nonna Papera! E per tutti i Toporeporter che nel corso di Comicon porteranno allo stand Panini un reportage dedicato a Napoli e dintorni, ci sarà un piccolo dono ad attenderli.Inoltre, in occasione di Comicon Topolino presenterà la cover variant del numero 3257, con Paperino e Paperoga Pulcinella, rivisitazione del famoso manifesto di Mattotti, sempre opera del grande maestro Cavazzano.In allegato il comunicato, la cover di Topolino con Paperacciuolo e la cover variant dedicata a Napoli, la preview dell'intervista e alcune vignette della storia a fumetti.