Cristiano, il manager in cella cento giorni: «Tutta colpa di una reflex»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 16 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il manager riemerse dall'ufficio e passò accanto al carcere, due blocchi di cemento per 300 detenuti mai incontrati. Non conosceva quel luogo costruito nel 1992 con una sezione di alta sicurezza (la AS2) destinata ad anarchici e sovversivi, ma Cristiano Lega ci sarebbe stato per oltre cento giorni, dietro le sbarre, negli ultimi tre anni, senza dover scontare alcuna pena. Recluso per scelta o istinto, forse per necessità. Può sembrare strano che un uomo libero e sportivo, di neanche 40 anni, decida di fermarsi davanti a un muro, anziché accelerare con la sua moto, una Honda Transalp. E invece, nel 2015, bussò al citofono dell'istituto, e chiese di entrare. «Non so ancora perché ma quella struttura grigia e imponente, spesso circondata dalla nebbia, a Ferrara, dove mi ero trasferito per inseguire una opportunità di carriera, esercitava su di me un fascino incredibile. Ovviamente, la risposta alla mia richiesta di essere ricevuto fu immediata, e negativa. Ma poi ho insistito, insistito, insistito e ho scoperto che si svolgeva un laboratorio teatrale nella struttura e sono riuscito a parlare con il responsabile del progetto per propormi come fotografo in sostegno alle loro attività». Altro no, però il giovane economista, originario del Vomero, non si è mai dato per vinto. «La curiosità iniziale mi ha portato a documentarmi e appassionarmi al contesto penitenziario».