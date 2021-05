118 Napoli, stipendi salvi: blindata la nuova legge in Senato

Vertenza 118: un emendamento inserito al Senato al testo del decreto Sostegni per mettere la parola fine alle trattenute in busta paga a danno dei medici convenzionati impiegati nella rete dell'emergenza a Napoli e in Campania (e non solo). La norma, in attesa ora della sola ratifica in Aula, amplia la protezione di cui potranno godere i camici bianchi sul cui capo pende da un anno un'indagine della Corte dei conti che a fatica è stata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati