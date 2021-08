Afghanistan, Morcone: «In Campania pronti ad accogliere profughi; sì all'integrazione, no ai ghetti»

È una lotta contro il tempo. Mentre il ministero della Difesa sta organizzando il ponte aereo da Kabul per Fiumicino con scalo a Kuwait City con almeno quattro voli giornalieri per mettere in salvo i collaboratori afghani che in questi anni hanno lavorato con le forze militari, ong e ambasciata italiana, l'evacuazione sta diventando sempre più complessa per la ressa che si sta creando ai vari varchi. Diventa quindi sempre più difficile capire...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati