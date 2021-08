Afghanistan, ressa all'aeroporto di Kabul: almeno tre morti. L'ambasciata Usa agli americani: «Non ci andate»

Afghanistan. Ancora calca all'aeroporto di Kabul. «Almeno tre» corpi senza vita, per la ressa fuori dallo scalo vengono segnalati da Sky News. I soldati britannici, viene riferito, cercano di aiutare uomini, donne e bambini stretti nella calca di chi tenta di entrare nello scalo afgano per provare a partire dal Paese. I talebani, chiarisce comunque Sky, «sono stati molti cooperativi». E intanto l'ambasciata Usa in Afghanistan ha emesso un avviso di sicurezza consigliando ai cittadini americani di evitare di recarsi all'aeroporto.

Nel suo avviso sul proprio sito web, l'ambasciata ha avvertito di «potenziali minacce alla sicurezza fuori dai cancelli» dell' aeroporto. «Stiamo consigliando ai cittadini statunitensi di evitare di recarsi in aeroporto e di evitare i cancelli aeroportuali in questo momento a meno che non si ricevano istruzioni individuali da un rappresentante del governo degli Stati Uniti per farlo», ha affermato.

L'avviso dell'ambasciata

L'ambasciata Usa ha dichiarato che tutti i cittadini statunitensi in Afghanistan che non hanno ancora compilato un modulo di richiesta di assistenza per il rimpatrio «dovrebbero farlo il prima possibile». «Non chiamare l'ambasciata americana a Kabul per dettagli o aggiornamenti sul volo. Questo modulo è l'unico modo per comunicare interesse per le opzioni di volo», si legge nella comunicazione. Testimoni affermano che all'aeroporto c'è ancora il caos, mentre la folla tenta di raggiungere un volo di evacuazione. I talebani hanno dichiarato di non essere responsabili della situazione allo scalo, e hanno accusato le potenze occidentali per non avere un piano di evacuazione migliore.