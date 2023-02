Agenzie Ue, Martusciello: «Napoli sede secondaria della Sicurezza marittima»

«Il Partito popolare europeo sosterrà la candidatura di Napoli a sede secondaria dell'European Maritime Safety Agency (Agenzia per la sicurezza marittima)». Lo annuncia Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo e coordinatore campano del partito.

«La commissione europea - spiega Martusciello - dovrà infatti scegliere la sede secondaria dell'agenzia che si occupa di consulenza tecnica e assistenza operativa in materia di sicurezza marittima e inquinamento, i cui uffici principali sono a Lisbona. Siamo fiduciosi che - conclude l'esponente forzista - quando il presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà a Napoli, in occasione degli Study days del Ppe in programma dal 6 al 9 giugno, e il governo di centrodestra avrà formalizzato la proposta, la scelta premierà Napoli».