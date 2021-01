L'Arco Borbonico arriva in Parlamento: «Verificare le negligenze che hanno causato il crollo»

«Il mancato restauro dell’Arco Borbonico di via Partenope, e il susseguente crollo di un’opera storica, è l’ennesima sconfitta dell’attuale classe dirigente napoletana. Nei mesi scorsi diversi attivisti hanno segnalato il pericolo e, dallo scorso giugno, si attende un intervento dell’Autorità Portuale chiamata in causa dalla Sovrintendenza partenopea. Sono passati mesi e la dirigenza dell’authority del Mar Tirreno Centrale non si è mai curata del problema. Anche quando la mareggiata della settimana scorsa ha quasi del tutto messo in pericolo il monumento storico, non si è intervenuti.Chiederò, appena le attività in aula me lo consentiranno, con una interrogazione ai ministri competenti, il ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini e al ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, di verificare le responsabilità di quanto accaduto e di mettere in atto tutte le misure in loro potere per recuperare un bene storico partenopeo del ‘700». Lo comunica il senatore del MoVimento 5 Stelle Vincenzo Presutto.

APPROFONDIMENTI IL CASO Crollo arco borbonico a Napoli, parte l'inchiesta: perizia dei... IL DEGRADO Arco borbonico, il primo allarme nel 2018: così sono stati... I BENI CULTURALI Napoli, il crollo dell'arco borbonico indigna tutti:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA