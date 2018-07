«Assolto, non è l'uomo del clan», ma il politico napoletano ha già scontato la pena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 1 Luglio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUARTO - Armando Chiaro non è un uomo del clan Polverino. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha assolto l'ex consigliere comunale dalla pesantissima accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. La sentenza arriva ad oltre sette anni dall'arresto del 42enne, finito in manette assieme ad altre 38 persone nel maggio del 2011. Il blitz dei carabinieri portò in carcere anche noti imprenditori considerati vicini all'organizzazione di Giuseppe Polverino - anch'egli destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare, ma catturato l'anno dopo in Spagna e poi estradato in Italia - e lo stesso Chiaro. All'epoca era consigliere uscente, nonché coordinatore locale del Popolo delle Libertà. Di lì a poco si sarebbero svolte a Quarto le elezioni amministrative, ma in piena campagna elettorale arrivò l'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia. Nonostante la detenzione, Armando Chiaro riuscì ad ottenere ben 385 preferenze, risultando ipoteticamente rieletto. Poco dopo, però, arrivò per lui lo stop della Prefettura al nuovo ingresso in consiglio comunale.