Bagnoli, ancora ritardi sulla bonifica e Floro Flores sbotta: «Va cambiata strategia»

Venerdì 3 Maggio 2019, 11:20

Il commissario Francesco Floro Flores cambia la strategia per la bonifica dell'area ex Italsider. Dopo il flop della gara per l'intera progettazione del risanamento dei suoli, l'idea è quella di procedere a step. Nella sostanza per lotti in modo da fare contestualmente anche le opere previste sulle aree bonificate. Per dare il segnale «concreto che le cose stanno cambiando senza perdere più tempo, oggi per la prima volta abbiamo anche a disposizione 320 milioni di fondi» dice il commissario Flores.