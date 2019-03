Bagnoli, l'ultimo duello: il commissario Floro Flores a muso duro contro de Magistris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Marzo 2019, 09:00

«Invitalia ha già preso in carico e attuato tutte le modifiche al Praru dopo le prescrizioni del Mibact». Lo assicura il commissario di governo per Bagnoli Francesco Floro Flores, dopo il no del dicastero ad alberghi e strutture ricettive vista mare (come riportato ieri dal Mattino), con conseguente delocalizzazione degli edifici previsti nel programma in una zona più interna di Bagnoli.Il commissario spiega come il soggetto attuatore del piano «abbia già operato in tal senso, non appena ricevuto il parere del ministero». Nessuna opposizione dunque alla decisione del Mibact da parte del commissario, che anzi ci tiene a sottolineare come la volontà sia rimasta quella di «accelerare i tempi per far partire le bonifiche».