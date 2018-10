Fondazione Banconapoli, Fimmanò non molla: «Stop al rinnovo degli organi sociali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Ottobre 2018, 11:00

Francesco Fimmanò non si arrende. È fissata per domani una tappa forse decisiva della sua battaglia per entrare a far parte del Consiglio Generale della Fondazione BancoNapoli e, nello stesso tempo, per bloccare, di fatto, le elezioni già fissate per il 21 novembre. Ma i suoi avversari ribattono punto su punto alle sue tesi. Sarà la settima sezione civile del Tribunale di Napoli a stabilire se le richieste del cassazionista - che mette in discussione l'opportunità dello svolgimento delle elezioni- siano legittime o meno. A pochi giorni dall'ultima seduta dell'assemblea che ha sancito di fatto la prossima elezione alla presidenza dell'imprenditrice Rossella Paliotto, unica candidata rimasta in campo, la Fondazione diventa nuovamente oggetto di scontro.È prevista per domani l'udienza presso il Tribunale che dovrà pronunciarsi sul ricorso all'articolo 700 da parte di Fimmanò. In un ricorso d'urgenza depositato oltre un mese fa l'attuale vicepresidente della Corte dei Conti chiedeva sostanzialmente il reintegro in Consiglio Generale. Mentre in una successiva integrazione allo stesso ricorso Fimmanò bollava come «illegittima» la decisione di «provvedere al rinnovo degli organi sociali» senza il plenum dell'assemblea. Una vicenda che parte da lontano e che ha le sue origini nella mancata ratifica, nella seduta del 27 aprile 2017, della nomina dello stesso Fimmanò in Consiglio Generale, dopo la designazione da parte della Regione Campania.