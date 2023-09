Manca ancora quasi un mese al "Berlusconi day" ma l'organizzazione già è in fermento. L'appuntamento che si terrà dal 29 settembre al 1 ottobre a Paestum è il primo evento grande evento organizzato da Forza Italia per ricordare il suo fondatore. E la giornata non è certo il casuale: il 29 settembre è la data di nascita dell'ex presidente del Consiglio. Iniziano, pian piano, ad emergere dettagli organizzativi sull'appuntamento.

A fare da scenografia all'evento ci sarà un "gigantesco" murale composto da fotografie scattate dai fan del Cavaliere. Sono già tantissime - informano gli organizzatori - le foto scattate con Silvio Berlusconi inviate da militanti e simpatizzanti del fondatore di Forza italia per comporre l'opera. «Hai una foto con Silvio Berlusconi? Inviala a ioesilviopersempre@gmail.com», si legge in una locandina per invitare i sostenitori ad entrare a far parte, con una loro foto, del murale. Oltre agli scatti con il Cavaliere, è possibile anche inviare, opere e cimeli. Serviranno a comporre una mostra che sarà allestita a Paestum.

Il responsabile organizzativo della manifestazione Ernesto Sica si dice soddisfatto: «La risposta che le iniziative legate al Berlusconi day stanno incontrando testimoniano l'attaccamento a Silvio Berlusconi e l'interesse per la manifestazione di Paestum. In Forza Italia c'è grande entusiasmo e voglia di condivisione e partecipazione. Il Berlusconi day sarà un evento unico che aprirà la stagione politica alla ripresa autunnale». Già tantissime le prenotazioni negli alberghi del comune salernitano e un intero villaggio turistico è stato bloccato dall'organizzazione per ospitare gli attivisti della formazione giovanile di Forza Italia: oltre cinquecento ragazzi avranno così l'opportunità di vivere insieme la tre giorni azzurra. Insieme al coordinatore Ernesto Sica, l'organizzazione della giornata vede protagonisti Franco Silvestro, la coordinatrice di azzurro donna Carla Ciccarelli e il responsabile dei giovani della Campania Michele Vitiello, tutti coadiuvati dalle due europarlamentari Lucia Vuolo e Isabella Adinolfi.

Ma non certo soltanto murale e mostre. Il "Berlusconi day" sarà anche tanta politica. L'evento «vedrà la partecipazione di ministri ed esponenti politici di primo piano per discutere delle prossime scadenze elettorali, a partire dalle elezioni europee», spiega Sica. L'organizzazione è a lavoro per preparare undici tavoli tematici con la partecipazione di manager di stato, i ministri i sottosegretari del Governo Meloni. Attesa anche la partecipazione dei rappresentanti delle categorie produttive e del presidente dell'Abi (Associazione bancaria italiana) Antonio Patuelli nell'ambito di un dibattito sulla silver economy. La giornata di sabato 30 settembre dovrebbe essere quella dedicata ai tavoli tematici, mentre l'apertura di venerdì 29 sarà tutta incentrata sul ricordo di Berlusconi. Domenica 1 ottobre, invece, ci sarà il consiglio nazionale del partito con la chiusura della tre giorni affidata al segretario del partito, nonché vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Non ci accontentiamo, sarà lo slogan del Berlusconi day. Vogliamo restituire potere di acquisto alle famiglie e competitività alle imprese. Durante la tre giorni di Paestum ci confronteremo con tutti i settori produttivi su questi argomenti», dice il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo e leader di Fi Campania Fulvio Martusciello.

«Non ci accontentiamo ma vogliamo offrire al Paese una classe dirigente giovane e dinamica che, sotto la guida del presidente Tajani, non tema alcuna responsabilità», aggiunge Martusciello. «Il rilancio del Mezzogiorno sarà uno dei temi principali del Berlusconi day», annuncia invece il senatore azzurro Francesco Silvestro secondo cui «Il Sud deve fare leva sulla sua identità e la cultura per tornare ad essere protagonista. Per riuscirci deve recuperare i centri direttivi che ha perso negli ultimi decenni, da quelli delle imprese, alle banche, a quelli politici». Valga per tutti - conclude Silvestro - l'esempio dell' Autorità per le Comunicazioni istituita a Napoli, con apposita legge, e ridotta ad un guscio vuoto».

Intanto la figura di Silvio Berlusconi sarà protagonista anche del prossima riunione del Consiglio comunale di Napoli. Nell'agenda della prossima seduta dell'assise cittadina, infatti, ritorna l'ordine del giorno proposto dai consiglieri comunali di Forza Italia Iris Savastano e Salvatore Guangi per l'intitolazione di una piazza o una strada all'ex premier. Un ordine del giorno presentato all'indomani della morte del Cavaliere ma rimandato più volte dall'assise cittadina. C'è da attendersi una discussione accesa sul tema, come sempre è accaduto attorno alla figura di Berlusconi. Il dibattito era stato riprogrammato per la seduta di mercoledì 6 settembre che è stata però rinviata per la giornata di lutto cittadino proclamata dal sindaco Gaetano Manfredi in occasione dei funerali di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista 24enne barbaramente ucciso in piazza Municipio per un litigio su un parcheggio del motorino. La riunione dell'assemblea cittadina è rinviata a data da destinarsi e stavolta dovrebbe essere quella buona per portare in aula la discussione sull'ordine del giorno proposto dagli azzurri che comunque sull'intitolazione di una piazza o una strada al loro leader che tanto amava Napoli non hanno alcuna intenzione di demordere.