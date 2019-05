Bradisismo, 32 famiglie da 50 anni in attesa degli indennizzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 1 Maggio 2019, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da cinquant'anni aspettano il risarcimento per le case che furono espropriate dopo il bradisismo del 1970 che colpì il Rione Terra a Pozzuoli. Sono oltre cento le persone, la maggior parte delle quali eredi, alle quali il Comune deve versare, in seguito a una sentenza emessa un anno fa dal tribunale di Napoli, un milione e seicentomila euro come indennizzo per l'esproprio di trentadue immobili.Degli abitanti originari del Rione Terra ne sono rimasti in pochi e oggi a rivendicare i diritti di nonni e genitori deceduti sono figli, nipoti e pronipoti che nel 1998 hanno dato vita a una battaglia giudiziaria che si è conclusa solo dopo venti anni con una sentenza a loro favore. Al momento però dei soldi non si è vista nemmeno l'ombra, nonostante un accordo con il Comune di Pozzuoli che prevedeva per il 31 marzo la transazione tra le parti. L'ennesimo rinvio ha suscitato la protesta degli eredi durante l'ultimo consiglio comunale.