Calvizzano, i richiedenti asilo saranno impiegati in lavori di pubblica utilità. Il sindaco Pirozzi: «Piano di accoglienza dignitoso»

«Ho un importante notizia da darvi. Sul territorio di Calvizzano, grazie a una convenzione stipulata con la Prefettura di Napoli e il Centro Gama s.r.l, i richiedenti asilo, ospitati nelle strutture del territorio, saranno impiegati in lavori di pubblica utilità», lo afferma il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.

«I volontari - continua - ci supporteranno nell’attività di raccolta differenziata, manutenzione e riordino degli spazi e degli edifici pubblici. Così attuiamo un piano di accoglienza degno che consentirà ai tantissimi giovani che sono approdati a Calvizzano di contribuire al miglioramento delle condizioni del nostro comune. Un primato unico che raggiungiamo grazie a una straordinaria sinergia istituzionale tra amministrazione comunale e Prefettura di Napoli».

«Siamo tra i primi comuni dell’hinterland a inserire nel contesto sociale i richiedenti asilo. Siamo orgogliosi perché grazie al loro impegno quotidiano il territorio sarà più curato. E offriremo servizi pubblici sempre più efficienti. Così potranno contribuire al miglioramento delle condizioni del paese. Gli sarà pagata l’assicurazione e il trasporto verso i luoghi oggetto delle attività, e li doteremo di dispositivi di protezione individuale per i lavori da svolgere. Oneri minimi e vantaggi per tutti. Per i richiedenti che si sentiranno parte integrante della nostra comunità, per il comune, per il paese».

«È un’opportunità che la legge ci dà e che siamo contenti di utilizzare. E a ogni rifugiato rilasceremo un attestato dal quale si evincerà il loro impegno a favore della collettività. Ringrazio S.E. il Prefetto di Napoli Claudio Palomba per il proficuo rapporto di collaborazione stipulato e per il risultato raggiunto, ringrazio l’assessora alle Politiche Sociali Emma Trinchillo impegnata in prima linea sul tema e tutta l’amministrazione comunale. Insieme, con l’aiuto di tutti, miglioreremo il paese», conclude.