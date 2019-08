«Il fascismo è etica!!! Camerata Rastrelli presente», striscioni davanti alla Regione Campania

Lunedì 19 Agosto 2019, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il fascismo è etica!!! Camerata Rastrelli presente»: questa la scritta su uno striscione, poi rimosso, posto davanti alla sede della Giunta regionale della Campania, in via Santa Lucia, nella notte tra sabato e domenica scorsi e del quale dà notizia oggi l'edizione napoletana del quotidiano la Repubblica. Il giornale racconta che a dare notizia dell'iniziativa - sulla quale indaga la Digos - è il sito Mare Nero Centro di diffusione libraria che ha pubblicato su fb la fotografia ed un testo nel quale è scritto, tra l'altro, che «all'ingresso della Presidenza della Regione Campania si è voluto ricordare il Governatore galantuomo. Rastrelli amava ricordare le motivazioni culturali ed etiche che lo hanno sempre contraddistinto nella sua scelta ideologica».In occasione dei funerali sabato scorso a Napoli dell'ex governatore campano - storico militante del Msi e che aderì ad An, morto a Ferragosto a 91 anni - alcune persone hanno salutato il feretro facendo il saluto romano. L'uscita della bara è stata salutata con il grido, per tre volte, «Camerata Rastrelli presente». «Un'idea di Stato e istituzioni - prosegue il post firmato I Camerato - che lo hanno reso un gigante, nelle scelte amministrative e nel confronto con gli avversari politici, alcuni dei quali oggi si indignano ma sino a ieri non osavano contrastare un uomo che non hai mai rinnegato il concetto di Etica Fascista».