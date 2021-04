Vaccini in Campania, consegnate 250.000 card «per viaggiare verso altre regioni italiane»

È in corso - rende noto l'Unità di crisi - la consegna di 250.000 card per l'attestazione di avvenuta vaccinazione ai cittadini campani che hanno completato la somministrazione delle doppie dosi. Ai possessori sarà consentita la piena mobilità. Entro il mese di maggio l'obiettivo è quello di consegnare un milione di card e di utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici, in particolare il comparto turistico (cinema, teatri, musei, ristoranti...).

Le card della Regione Campania per attestare la doppia dose di vaccino sono attualmente in consegna da parte delle diverse Asl. La consegna va in ordine di vaccinazione e quindi ora si sta completando il settore sanitario, con medici e infermieri che sono stati i primi a concludere il trattamento. La Regione intanto sta continuando a stampare le card perché ha l'obiettivo, entro la fine di maggio, di consegnarle direttamente negli hub vaccinali al momento delle somministrazioni della seconda dose.

Con la card della Campania, si apprende dalla Regione, non si potrà violare la norma nazionale del coprifuoco ma se ad esempio la Regione tornasse in zona rossa, chi la possiede potrà andare in giro senza restrizioni. La card garantisce, si precisa, anche la possibilità di viaggiare verso altre regioni italiane.