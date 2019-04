Fincantieri, il caso Castellammare approda in consiglio regionale

Martedì 16 Aprile 2019, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 12:27

È iniziata la seduta straordinaria del Consiglio regionale della Campania dedicata allo stabilimento «Fincatieri» di Castellammare. Nell'aula del consiglio sono presenti il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino, con alcuni rappresentanti del Consiglio comunale e delle organizzazioni sindacali di settori. Il presidente del Gruppo di Forza Italia, Armando Cesaro, ha chiesto che la Giunta regionale della Campania deve individuare «tutte gli strumenti utili, normativi e finanziari per sostenere il Piano Industriale affinché ridefinisca la mission produttiva dello stabilimento stabiese» mentre il consigliere regionale della Campania, Gennaro Saiello (M5S) ha detto che per «Fincantieri le commesse non mancano» ma bisogna avviare un piano di infrastrutture a sostegno dello stabilimento stabiese «per contribuire a questo percorso di rilancio che si sta costruendo da qui agli anni a venire».«Dobbiamo dare a Castellammare non solo tronconi ma intere navi, soprattutto quelle militari, che rappresentano le maggiori commesse. Noi dobbiamo prendere un impegno per assicurare i finanziamenti al comparto della cantieristica stabili. Ma dobbiamo fare in fretta». Lo ha detto il consigliere regionale della Campania, Alfonso Longobardi del gruppo «De Luca Presidente», intervenendo al consiglio straordinario su Fincantieri.«Il governo regionale sta facendo la sua parte per il rilancio di Fincantieri di Castellammarte. Ma qui non stiamo ragionando sulla scorta dell'emergenza ma dello sviluppo futuro. E non è che ogni volta che facciamo un incontro con i tecnici facciamo un comunicato per dirlo - ha detto il consigliere regionale Antonio Marciano (Pd) ribadendo che «dobbiamo fare in modo che quello di Castellammare di Stabia deve essere il sito dove si costruiscono navi ; oggi siamo nelle condizioni di realizzare navi militari. Noi a Fincantieri non chiediamo non un occhio meno aperto ai cantieri del Nord ma due occhi attenti sulla realtà di Castellammare per programmare le attività dei prossimi 10-15 anni. Un solo posto di lavoro in più per me è già un fatto enorme. È questo il lavoro che dobbiamo fare, impegnando Fincantieri ed il governo nazionale. La Regione sta facendo la sua parte».«Fincantieri vuole produrre in Italia e nel sito di Castellammare. Se l'industria tira ed i sindacati sono d'accordo perchè la politica toglie risorse. E lo dico rivolgendomi al governo nazionale - ha dichiarati il consigliere regionale Stefano Caldoro - il management dell'azienda è pronto ad investire, ma mi auguro che il Governo nazionale e quello regionale facciano la loro parte».