Circoli a Napoli, sedi in bilico e pochi soci: «Pagherà lo sport ad alto livello»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 25 Aprile 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiamano Posillipo, Canottieri, Italia, Savoia, Rari Nantes, Ilva, Staffa, Tennis. E si ricorda quando Costantino di Grecia scese le scale di Borgo Marinari per disputare le Olimpiadi, oppure il governo fascista volle comprare Villa Mon Plaisir per darla agli sportivi del circolo Giovinezza oggi Posillipo. Oppure ancora la voglia di concorrere con il Savoia nel primo 900 nel canottaggio che fece staccare alcuni soci dal circolo biancoblù per farli approdare a un nuovo sodalizio denominato Club Canottieri Napoli. A contare il palmares di questi club si riempirebbero pagine e pagine di storia sportiva. Club che affrontano rispettivi contenziosi con le istituzioni per l'acquisto della casa sociale da quando i nodi sono venuti al pettine ed il patrimonio pubblico ha messo le sedi dei circoli alla voce dismissioni per fare cassa.