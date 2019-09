Città metropolitana di Napoli, lascia il pool anti-tangenti: l'ultimo flop di de Magistris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Settembre 2019, 07:00

L'organismo anticorruzione della Città Metropolitana non esiste più: qualche giorno fa i tre membri della struttura hanno presentato una severa lettera di dimissioni irrevocabili: qui non si può fare nulla, noi andiamo via.Chi ha potuto leggere quel documento assicura che si tratta di un poderoso atto d'accusa nei confronti dell'Ente e del sindaco de Magistris; chi quella lettera l'ha firmata (lo leggete nell'intervista in questa stessa pagina) spiega che non c'è polemica con il sindaco ma con l'intera struttura, incapace di avere una corretta interlocuzione con l'organismo anticorruzione. L'unica certezza è che, attualmente, quell'importante gruppo di lavoro non c'è più.