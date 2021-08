Comunali a Napoli. Bassolino: «Città ormai scassata, serve un sindaco come me»

«Ho deciso di ricorrere all'autoironia, anche per prevenire tutte le domande che possono essere fatte su una mia ricandidatura...». Antonio Bassolino descrive così, all'Adnkronos, la scelta di puntare, per la sua campagna elettorale a Napoli, sullo slogan Ancora Bassolino? che da settimane campeggia sui cartelloni in giro per la città. Dunque, perché Bassolino? «Perché Napoli ha bisogno di serietà, di esperienza, di cultura. Io mi candido...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati