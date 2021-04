Comunali a Napoli, Caldoro: «Troppe liste civiche, politica torni protagonista»

«No alle finte liste civiche o addirittura di scambio. I candidati sindaco facciano selezione insieme alla politica, se la faranno da soli ne rimarranno vittima». A lanciare l'avvertimento per le comunali, ufficialmente in generale, ma che suona in primis per il sempre più probabile candidato sindaco Catello Maresca è il capo dell'opposizione di centrodestra in Regione: Stefano Caldoro. «Diamoci regole comuni», è l'invito. Quanto alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati