Venerdì 26 Ottobre 2018, 14:38

Presentata la nuova giunta guidata da Luigi de Magistris. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San GiacomoIl sindaco di Napoli ha fatto conoscere la nuova composizione della squadra.Ecco le principali novità: Enrico Panini nuovo vicesindaco, al posto di Raffaele Del Giudice, che resta assessore all'Ambiente; fuori dalla Giunta Alessandra Sardu e Maria D'Ambrosio, al loro posto entrano Monica Buonanno (nuovo assessore al Lavoro e al diritto alla casa) e Laura Marmorale (assessore ai diritti della cittadinanza e alla coesione sociale, con delega all'immigrazione).Seduti al tavolo, accanto a De Magistris, le new entry Buonanno, Marmorale e poi Panini e Del Giudice. «La madre di tutte le battaglie di questa città e questa Giunta è il bilancio. Per questo la mia scelta per il nuovo vicesindaco è caduta su Enrico Panini. Ringrazio Raffaele Del Giudice per essere qui a questo tavolo. Capisco che per lui non è facile. Ma è la dimostrazione che siamo una squadra: la cosa più importante è il conseguimento di un unico e comune obiettivo».Durante l'incontro De Magistris ha sottolineato ancora una volta l'intenzione di scendere in campo in occasione delle sfide europee e regionali.«Siamo pronti a nuove esperienze anche più grandi, come le Europee, le Regionali, le Politiche. Napoli è tornato ad essere un centro politico importante per il Paese e di questo ne sono orgoglioso, ma allo stesso tempo ne avverto la responsabilità».