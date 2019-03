Salta il consiglio regionale della Campania, M5S denuncia: «Tutti assenteisti»

Venerdì 29 Marzo 2019, 13:09

«Oggi il consiglio regionale salta per la terza volta in un settimana per la mancanza del numero legale. La maggioranza non si presenta in aula. Evidentemente non ci sono provvedimenti che a loro interessano. Tra i provvedimenti da discutere c'era anche una mozione per introdurre un criterio diverso per il calcolo dei tetti di spesa in sanità, ragione per cui a marzo i cittadini già sono costretti a pagare gli esami in convenzione. Questo non interessa alla maggioranza». Lo ha detto il consigliere regionale della Campania, Valeria Ciarambino (M5S).La seduta mattutina del consiglio regionale finora non si è tenuta per mancanza del numero legale; nel pomeriggio si dovrebbe tenere un'altra seduta. Al momento è in corso la conferenza dei capigruppo. «I consiglieri guadagnano netti novemila euro netti al mese - ha proseguito Ciarambino - e sono assenteisti. Un normale lavoratore che al mattino non va a lavorare viene licenziato. I consiglieri regionali, invece, si possono permettere questo lusso»