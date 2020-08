Coronavirus, l'allarme di Caldoro: «Perché così tanti contagi in Campania? È il disastro De Luca»

«Siamo interessati alla verità. È la prima cosa da fare per tutelare la salute dei cittadini. Perché tanti contagi nella nostra Regione? Perché non si fa nulla?». Così il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro sulla ripresa dei contagi da Covid-19 in regione. «Si fa poca prevenzione e non si mettono in campo azioni di monitoraggio», aggiunge Caldoro. «Quando De Luca non sa più come nascondere i propri disastri - afferma ancora il candidato del centrodestra - insulta i cittadini, gli avversari, i giornalisti. Così prova a nascondere e manipolare il dato drammatico sui contagi».

