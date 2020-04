LEGGI ANCHE

«Napoli pronta a ripartire il 4 maggio con le dovute cautele». Il sindaco di Napolia Radio Capital si dice pronto per la fase due. Buoni spesa, il banco Alimentare, fondi di solidarietà per le famiglie, un piano per i trasporti: l'amministrazione comunale sta lavorando per ripartire. Il problema rimane la contrapposizione con la Regione su alcuni provvedimenti. «Il fatto di prevedere differenziazioni di condotte - secondo la sintesi riferita da Radio Capital - ha creato contraddizioni. L'emergenza doveva essere gestita in modo uniforme. In alcune regioni come la Lombardia o la stessa Campania ci sono decisioni incomprensibili: il governo decide di riaprire librerie e cartolerie e invece nella nostra regione non si aprono. Così come i negozi per bambini, aperti qui solo due giorni a settimana. Una decisione priva di senso: se vuoi evitare gli assembramenti non puoi aprire i negozi solo due giorni».: «Con le cautele del caso con il cibo a domicilio faresti scendere meno gente per strada. Non si capisce questa disparità tra le varie regioni. Non è bello che Conte vada in televisione a dire A e poi un presidente di Regione dice B. In mezzo c'è il cittadino e c'è chi deve governare situazioni complicate».