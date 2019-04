Giovedì 11 Aprile 2019, 12:33

«I napoletani si stanno ribellando alla criminalità, la mentalità non è più quella di una volta per cui quei vili che sparano fuori alle scuole o nelle strade dovranno per forza andare via da Napoli». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris a margine del convegno intitolato "Lo sviluppo del Sud Italia" e organizzato dalla Confcommercio nell'Agorà Morelli.«La strada della cultura - ha spiegato il sindaco - è la migliore arma di riscatto e risposta a quei vili che sparano fuori alle scuole e nelle strade dovranno andare via da Napoli. La città è cambiata anche sotto questo aspetto perché la reazione dei napoletani non è più quella di una volta, adess non c'è più quell'atteggiamento di non schierarsi ma ci si ribella alla criminalità. Ci auguriamo che qualcuno di quei vili che sparano si redima, gli altri andranno via o si ammazzeranno tra di loro. Noi saremo sempre dalla parte della giustizia. L'assessore Alessandra Clemente è la testimonianza di una napoletana che non è scappata via dalla città nonostante ciò che è accaduto alla madre».Sulla bonifica di Bagnoli, de Magistris la ha definita «un'altra vittoria della città. Si farà sicuramente e con le ruspe che ci piacciono, quelle che vanno a bonificare i territori invece di fare altro». Chiaro il riferimento alla politica del Governo. Su cui il sindaco lancia diverse critiche. «Non vedo misure per sviluppo e investimenti da parte del governo - afferma il sindaco - che sembra creare solo l'illusione del lavoro col Reddito di cittadinanza e con la Quota 100, il governo sembra più volersi fermare e non mettersi in movimento. Ma la botta la avranno presto. Il governo deve dare ossigeno ai territori e invece continua a fare tagli ai Comuni e non è attento a ciò che accade in molte aree del Mezzogiorno».