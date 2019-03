Martedì 12 Marzo 2019, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2019 18:31

«Il 22 giugno faremo questa iniziativa con cui creeremo una flotta napoletana. Dopo la polemica dei porti chiusi e porti aperti è scattata una forma di solidarietà e abbiamo raccolto 150 mila euro di donazioni». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando dell'iniziativa con cui la città si è mobilitata contro la chiusura dei porti alle navi delle ong che trasportano migranti. «Saranno circa 400 le imbarcazioni in mare - ha detto parlando nel corso di un incontro con il sindaco Giuseppe Sala, nella sede del Comune di Milano - un modo per dimostrare che fra terra e mare c'è un percorso che unisce. Il mare non deve essere di sangue, odio, violenza, ma è una risorsa straordinaria - ha concluso -. Napoli non riesce proprio ad essere respingente, questo vento del razzismo mi auguro che a Napoli non prenda mai».