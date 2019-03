«Ecoballe, ripuliremo la Campania», De Luca rassicura Costa e Cantone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 27 Marzo 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si placano le polemiche sulla mancata rimozione delle ecoballe. Lunedì il ministro Sergio Costa e il presidente dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone, avevano lanciato un allarme, ieri De Luca è tornato sul tema sottolineando anche la preoccupazione per l'imminente e totale chiusura del termovalorizzatore di Acerra e lanciando una stoccata al ministro per l'Ambiente.«Si era anche impegnato a trovare uno sbocco in impianti del Nord per alcuni rifiuti che portavamo ad Acerra ha detto il presidente - ma fino ad ora non abbiamo avuto riscontri. Vediamo se nei prossimi mesi ci indicheranno altre soluzioni». A settembre, infatti, bisognerà trovare posto alle quasi duemila tonnellate al giorno di immondizia che solitamente finiscono incenerite. Un tema ripreso dalle opposizioni che temono l'accumularsi di altri rifiuti sul territorio.