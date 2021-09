Antonio Bassolino, candidato sindaco di Napoli, poco fa ha pubblicato un post di ringraziamento sulla sua pagina facebook per il suo comitato elettorale, per i candidati e volontari, ricordando che questa è un'importante esperienza di militanza politica e civica per tanti giovani.

«Bisogna proseguire con lo stile giusto: non per questa o quella formula politica romana ma per la nostra Napoli».