Forza Italia, 100 eventi in sette giorni in Campania: Berlusconi punta tutto sui giovani

L'obiettivo è ambizioso, ma considerato alla portata: organizzare cento iniziative di partito da oggi fino a venerdì prossimo quando si chiuderà la campagna elettorale. Cento eventi in una sola settimana su tutto il territorio regionale. In Forza Italia è il momento di ricompattarsi anche in seguito alle recenti uscite dei parlamentari non ricandidati che hanno deciso di sostenere il partito di Renzi e Calenda andando con il Terzo Polo. Nessuna intenzione di andare allo scontro con i fuoriusciti, ora è il momento del rush finale e l'obiettivo è convincere quanti più giovani è possibile a votare per Forza Italia dopo lo strabordante successo ottenuto da Silvio Berlusconi con il suo sbarco sui social e, in particolare, su Tik Tok.

A dare la scossa domani mattina ci penserà il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, che riunirà in un locale di via Manzoni centinaia di giovani sia per recepire le loro proposte ma anche per illustrare i programmi di Fi per i ragazzi. Nel corso dell'evento è atteso un intervento telefonico di Silvio Berlusconi nel quale chiederà ai più giovani di farsi promotori dei valori del partito e di impegnarsi anche loro, insieme ai candidati, per riuscire a far ottenere a Forza Italia un risultato in linea con le aspettative. L'ex premier spiegherà la sua intenzione, se il centrodestra riuscirà ad andare al governo, di prevedere almeno 1000 euro di retribuzione per chi svolge l'apprendistato, la decontribuzione per gli imprenditori che assumono i ragazzi e rilancerò sulla sua idea di non abolire del tutto il reddito di cittadinanza, ma fare in modo che il sussidio venga percepito soltanto da chi ha realmente bisogno. Per Tajani è poi necessario rilanciare il ruolo degli istituti tecnici, che da un lato garantirebbero manodopera qualificata alle aziende, ma soprattutto garantirebbero ai giovani di trovare più facilmente un impiego. Un progetto che l'ex presidente del Parlamento europeo confermerà anche agli industriali napoletani quando la prossima settimana sarà loro ospite a Palazzo Partanna. Fin qui i temi, ma poi c'è anche la forma. Tutte le iniziative di Fi non saranno pubblicizzate con i soliti cartelloni in strada, ma l'idea è di far diventare il partito di Berlusconi una Forza Italia 4.0, con una campagna elettorale da svolgere quasi per intero attraverso l'utilizzo dei social network. «Funzionano - ha spiegato Berlusconi ai suoi - basta vedere il record che ho raggiunto registrandomi su Tik Tok». Ora, però, c'è da trasformare like e cuoricini raggiunti sui social network in voti veri. Ecco perché in Cavaliere ha chiesto ai suoi di dedicarsi molto sui temi che maggiormente interessano l'esercito di ragazzi dai 18 ai 24 anni, quelli che per la prima volta voteranno non solo per la Camera ma anche per il Senato.

Se Berlusconi è tutto proiettato sui social network, il coordinatore regionale Fulvio Martusciello ha però chiesto a tutti i suoi candidati di non trascurare la campagna elettorale classica. Ecco quindi che ha girato ai suoi le foto con i numeri della sua ricchissima agendina. «Vanno bene le nuove tecnologie - ha spronato così i suoi candidati - ma bisogna fare anche una campagna elettorale vecchio stile, telefonando e bussando casa per casa i potenziali elettori». Nulla, insomma, va lasciato al caso ed è stato chiesto di impegnarsi come in una campagna elettorale dove sono previste le preferenze.

Chi non mollerà di un centimetro il territorio è sicuramente il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani. Se sabato incontrerà i giovani a Posillipo, l'ex presidente del Parlamento europeo sarà invece a Procida lunedì per piantare la bandiera di Fi sulla capitale europea della cultura. Insieme a Tajani e tutti i candidati di Fi ci sarà il segretario generale del Ppe, il greco Thanasis Bakolas, a confermare il sostegno del principale partito che siede tra i banchi Bruxelles. Oggi, invece, a Roma con Tajani ci sarà la presidente dei giovani del Ppe, la portoghese Livia Pereira, che incontrerà anche alcuni dei candidati più giovani di Fi in Campania. Cento iniziative, poi la parola passerà alle urne.