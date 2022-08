Elezioni, Enzo Amendola sarà in lista col Pd: «La mia è una candidatura di servizio»

«Per cultura politica e personale sono sempre convinto che il noi venga prima dell'io. La mia è una candidatura di servizio, per rispetto degli elettori e militanti del Partito Democratico, che hanno sostenuto il lavoro svolto in Europa in questi anni. Come sempre, con disciplina e serietà. A tutti quelli che mi stanno inondando di affetto e parole di stima, grazie davvero. I vostri messaggi sono il motivo per cui vale la pena spendersi fino all'ultimo in questa campagna elettorale. Napoli è la mia città. Difendiamo la Campania. L'Europa è la nostra comunità di destino». Lo scrive su facebook Enzo Amendola, accettando la candidatura alle elezioni.

