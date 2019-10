CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Ottobre 2019, 08:30

Altro che conciliazione. Il ciclone De Luca si abbatte di nuovo sui 5 Stelle. Il presidente della Regione dal capoluogo irpino parla di burocrazia e politica ma soprattutto di un governo che non funziona e non le manda certo a dire ai vertici del Movimento. Il tutto mentre la pagina Facebook «Figlie delle chianchiarelle» diffonde un audio del governatore mentre, in una riunione coi sindacati sulla vertenza degli operai forestali rimasti senza stipendio, sbotta e afferma: «E ringraziamo il Padreterno se la Corte dei Conti si sta ferma».