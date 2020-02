Scampia, solo comizio a Napoli. Cambio di programma per il segretario della Lega, Centro sportivo Pino Maddaloni in Via della Resistenza, a Scampia. Appuntamento che è saltato. Confermato invece l'incontro pubblico delle 18,30 al Teatro Augusteo, in piazzetta Duca d'Aosta.



Niente, solo comizio a Napoli. Cambio di programma per il segretario della Lega, Matteo Salvini che domani si recherà nel capoluogo campano nell'ambito del suo giro in tutte le principali città italiane. Il programma originario, diffuso giorni fa, prevedeva alle 17 la visita dell'ex titolare del Viminale alin Via della Resistenza, a Scampia. Appuntamento che è saltato. Confermato invece l'incontro pubblico delle 18,30 al, in piazzetta Duca d'Aosta.

«Io sono per la legalità e la sicurezza, per questo apprezzo Salvini. Apprendo ora che non verrà, domani nella nostra palestra e avrà avuto le sue ragioni, io lo aspettavo per avere conferma su legalità e sicurezza e non chiudo la porta, quando vorrà venire la nostra porta è aperta» afferma, il maestro della palestra di judo a Scampia che doveva far parte del tour di Salvini. Sulla visita del leader della Lega, Maddaloni sottolinea: «Chiunque è venuto qui sul nostro palcoscenico di sociale e olimpismo è stato ospitato come politico e deve quindi fare quello che gli viene chiesto dal popolo. Per noi ha un senso quello che dice Salvini, quando afferma di volere la sicurezza aumentando i posto di lavoro per la polizia e togliendo i ragazzi dalla strada e indirizzandoli allo sport. Io ho qui anche un ragazzo della Costa d'Avorio ma dirò sempre viva Salvini per il suo impegno su legalità e sicurezza».