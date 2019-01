L'appello di Dema ai napoletani: «Offrite il vostro tetto ai disperati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 5 Gennaio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il modulino da compilare sulla pagina web del Comune di Napoli è simile a quello dello shopping online, nome, cognome, indirizzo mail, telefono. In calce c'è una lista di servizi da mettere a disposizione, e questa è la porzione innovativa del form online: agli utenti vengono chiesti alimenti, medicinali ma anche imbarcazioni e posti letto nelle proprie case. Il sindaco chiama a raccolta tutti i napoletani per andare in soccorso della «Sea Watch» e dei 32 migranti che da due settimane sono in attesa di un porto che li accolga.Giovedì Luigi de Magistris ha scritto una lettera al comandante della nave, Anne Paul Lancet: «Fate rotta verso Napoli, noi siamo pronti ad accogliervi». Ieri è scattata la «fase 2» del progetto che ha già raccolto più di seicento adesioni.