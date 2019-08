Emergenza rifiuti in Campania, piano anti-crisi nel caos: rispunta Marigliano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Agosto 2019, 07:30

Tra dieci giorni la Sapna dovrà indicare i siti di stoccaggio necessari alla Provincia di Napoli per non riempirsi di rifiuti quando, a partire dal 30 agosto (e fino al 12 ottobre) resterà fermo il termovalorizzatore di Acerra. I tempi sono ormai strettissimi: il 26 agosto si terrà una conferenza di servizi per la definizione dei siti temporanei di stoccaggio e del cronoprogramma per i trasferimenti dei rifiuti che già ingombrano gli impianti. È quindi partita l'ennesima corsa contro il tempo e nei prossimi giorni si terrà una serie di incontri per scovare nuovi spazi. E si fa avanti l'ipotesi di utilizzare nuovi spazi a Marigliano.