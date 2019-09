Le radici e il futuro dell'Europa, de Magistris: «L'Ue sia più solidale»

Sabato 28 Settembre 2019, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 11:48

Una nuova Europa che «superi le rigidità degli ultimi anni, i vincoli, l'asfissia, la capacità di creare giustizia sociale». È quella che auspica il sindaco di Napoli Luigi de Magistris introducendo i temi del convegno promosso dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro su «Europa, radici, ragioni, futuro» in corso al Palazzo Reale di Napoli. «Invece - ha osservato de Magistris - cittadini, città e governi nazionali ci auguriamo possano spingere per un'Europa forte, con maggiore giustizia e uguaglianza sociale, che metta in campo un piano di investimenti che possa coniugare impresa, industria, lavoro, tutela e difesa dell'ambiente, che metta al centro umanità e persone, che sappia affrontare diversamente il rapporto con Africa e Medio Oriente, amica, ma mai più subalterna a altri continenti e che un giorno si possa realizzare anche il sogno di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, un'Europa unita nelle diversità, dal Portogallo alla Russia».«Un'Europa forte - ha spiegato il sindaco partenopeo - deve avere un suo volto umano, una politica di difesa e estera che non ha. L'Ue è ancora a forte trazione franco tedesca. In questo l'Italia deve svolgere un ruolo importante ma deve avere idee chiare, autorevolezza e capire fino in fondo l'Europa che vuole costruire». Quanto al ruolo che potrà svolgere l'Italia nel contesto europeo de Magistris osserva: «Passiamo dal Conte uno al Conte due, con contenuti e programmi su cui ci sono diversità importanti, ma poi saranno i fatti a farci comprendere che tipo di ruolo potrà avere l'Italia. Le città e Napoli svolgeranno un lavoro importante per costruire un'altra Europa, non quella dei liberismi e del turbo capitalismo senile e del sovranismo, ma del volto umano dalla giustizia sociale e vicina alla gente, ai territori, ai bisogni e ai diritti».