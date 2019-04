Martedì 9 Aprile 2019, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Franco Roberti alla guida della lista del Partito democratico nel Mezzogiorno alle prossime elezioni europee è un motivo di grande orgoglio per tutti quanti noi, per la Regione Campania, dove è nostro assessore sui temi della legalità e della sicurezza». lo dichiara il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, commentando la decisione, comunicata dal segretario del Pd Nicola Zingaretti, di candidare l'ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti come capolista alle europee nella circoscrizione Italia meridionale.