Feltri e i meridionali inferiori, de Magistris: «Non possiamo che querelarlo»

LEGGI ANCHE Feltri e i «meridionali inferiori», a Napoli le edicole si rifiutano di vendere «Libero» «Me lo chiedono tutti i napoletani. Non possiamo che querelarlo. Feltri nel suo cervello ritiene che napoletani e meridionali sono inferiori. Possibile che di questi tempi noi dobbiamo ascoltare questi insulti quando gli italiani vorrebbero vederci tutti uniti a combattere contro un'epidemia e per la ricostruzione del Paese».

, intervistato ad Agorà su Rai 3 in merito alle dichiarazioni di Feltri sui meridionali. «Ma la vogliamo finire con questa storia che napoletani e meridionali sono inferiori. Noi non diciamo mai di essere superiori ma se vogliamo fare una 'lotta' allora diciamo che la storia dell'umanità nasce nella Magna Grecia. Non prendiamo lezioni da nessuno, non vogliamo insegnare nulla a nessuno ma lasciateci in pace perché da Sud vogliamo contribuire a ricostruire l'Italia», ha concluso de Magistris.