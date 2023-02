Napoli città turistica, Martusciello contro Manfredi: «Ha trasformato una grande città in un paesone»

«Napoli, sotto la guida di Gaetano Manfredi, si è trasformata in un ampio paese, come quelli stanziati a ridosso delle grandi città». Lo afferma l'eurodeputato e coordinatore campano di Forza Italia, Fulvio Martusciello.

«La Napoli di Manfredi - aggiunge l'eurodeputato - è un dormitorio privato di effervescenza culturale, dibattito, manutenzione ordinaria e straordinaria. Una città sporca come non mai - secondo Martusciello - per la quale mancano spunti e proposte. D'altronde, da un sindaco che, una sera dorme a Sessa Aurunca e un'altra a Nola - prosegue - non c'era da aspettarsi altro. Lo ha compreso pure chi con lui ha condiviso percorsi universitari e che oggi - conclude il coordinatore azzurro - ha scelto di incontrare leader del centrodestra per avviare nuovi progetti».