Elezioni comunali a Ercolano, a fuoco il manifesto elettorale del candidato anti-Buonajuto

Bruciato il cartellone elettorale del candidato Luigi Reale, i sostenitori: «atto vandalico o boicottaggio?». Luigi Reale, noto a tutti come «Gigino è sempre un amico» per la sua attività storica di street food è candidato alle amministrative di Ercolano con la lista civica «Ercolano in marcia» a sostegno della candidata Colomba Formisano che si profila come l’anti Buonajuto.



Ultimo aggiornamento: 19:15

Questa notte ignoti hanno incendiato il cartellone elettorale di Reale in viaed è chiaro che l’obiettivo fosse il tabellone, visto che non è stato incendiato altro. «È accaduta una cosa incresciosa - dice Reale - che è la seconda in meno di un mese. Come la multa che mi hanno fatto per aver messo dei fiori in via Trentola per abbellire la strada: fiori messi 10 anni fa ed una contravvenzione rilevata adesso. Spero solo che questa campagna elettorale si concluda nel modo più tranquillo perché non so che pensare».