Giornata della memoria a Napoli, celebrazioni con il sindaco Manfredi: consegnerà sette medaglie d'onore

In occasione della giornata della memoria, domani giovedì 27 gennaio alle ore 10 in via Luciana Pacifici (zona Borgo Orefici) il sindaco Gaetano Manfredi parteciperà alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori in ricordo di Luciana Pacifici vittima delle leggi razziali.

A seguire in piazza della Borsa verrà deposto un mazzo di fiori sulle pietre d’inciampo.

Alle ore 11 il sindaco Manfredi interverrà in Prefettura alla cerimonia di consegna delle medaglie d’onore alla memoria di sette cittadini di Napoli e provincia deportati ed internati nei lager nazisti.