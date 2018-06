Governo, l'appello di de Magistris: «Non tradire le istanze del Sud»

Sabato 2 Giugno 2018, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 15:25

«L'Italia può ripartire davvero bene, ora è ferma da 6 mesi. Da oggi ha un governo che sarà giudicato dai fatti e non dalle parole» ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della cerimonia in Piazza Plebiscito per la Festa della Repubblica, frase rilanciata dalla WebTv del Comune.Rispondendo ad una domanda sul cosiddetto 'debito ingiustò riguardante il Comune, il sindaco ha affermato: «Non daremo tregua al governo e al Parlamento. Sono fiducioso perchè su questa battaglia il governo ed il Parlamento non si possono girare dall'altra parte; il M5S ha preso al Sud un voto enorme e al Sud i Comuni, gli enti locali, i territori sono in grande sofferenza. Quindi non possono tradire le istanze, i bisogni delle popolazioni del Sud. La Lega ha sempre fatto battaglie per le autonomie, quindi mi attendo, già nei prossimi giorni, segnali forti e concreti perchè questo è quello che vogliono le persone».«I sindaci sono altoparlanti dei bisogni, delle sofferenze e non vogliono più chiacchiere. Ci attendiamo fatti concreti dal Parlamento e dal governo».