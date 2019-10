I dieci anni del M5S a Napoli, gli attivisti: «È il nostro sogno»

Sabato 12 Ottobre 2019, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 20:56

L'italia “a 5 stelle” è alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove, da questa mattina, si festeggiano i 10 anni dalla nascita del movimento. Una kermesse che ha visto alternarsi tra i gazebo e sul palcoscenico, i maggiori rappresentanti politici della squadra di governo. Anche gli attivisti però, hanno contribuito a rendere questo appuntamento importante. Tra ricordi, sogni e speranze.«Votiamo per loro fin dal primo giorno – raccontano – e continueremo a farlo. Crediamo che dieci anni fa sia nato un sogno che ogni giorno ci impegniamo a portare avanti. Il nostro paese lo vogliamo diverso e solo attraverso questo movimento possiamo riuscirci. Oggi e domani saranno per noi giornate importanti che vanno festeggiate e ricordate come momenti di confronto e di crescita. Continueremo a stare vicino al movimento che in ogni parte d'Italia, sta rappresentando l'alternativa a quella politica che ormai, va dimenticata e lasciata alle spalle».