Via ai bitcoin di DeMa: si pagheranno le multe

Sabato 6 Ottobre 2018, 08:40

Undici pagine in tutto per segnare la svolta, per entrare nel futuro. Ieri la Giunta Comunale ha firmato la delibera numero 465 nella quale, fra l'altro, si prevede la «generazione, la distribuzione e l'utilizzo di una valuta virtuale digitale legata all'economia della città». Il mondo degli economisti, però, storce il naso di fronte a una decisione che sembra troppo grande per essere gestita «in house» da un Comune. Il documento che apre ai Bitcoin napoletani gronda entusiasmo e buoni...