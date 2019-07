Pomicino apre al partito di De Mita: «Nel Sud serve una proposta politica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Luglio 2019, 08:00

«Ciriaco ha ragione», dice Paolo Cirino Pomicino e l'affermazione suona come una sorta di segnale di conferma che il mondo di ieri oggi si è decisamente rovesciato, disegnando inedite convergenze e possibili alleanze che ai tempi della cosiddetta Prima Repubblica sarebbero apparse azzardate. L'esponente di quella che fu la corrente andreottiana, accoglie con interesse, che sfocia nell'entusiasmo, il nuovo progetto lanciato dall'ex leader della Sinistra di base democristiana, L'Italia è popolare. Vecchi leoni belligeranti della Dc almeno di un trentennio fa, insieme nel governo presieduto da De Mita dal 13 aprile 1988 al 22 luglio 1989 . «De Mita ha ragione, la sua analisi è giusta e opportuna, sono pronto a dargli una mano, sottolinea.«No, non si tratta di nostalgia dei tempi che furono. È che la sua iniziativa mi pare definire un punto di inizio nuovo per attrezzare una proposta politica adeguata ad affrontare soprattutto i problemi in cui versa il Mezzogiorno. Ecco, se proprio devo trovare dei contatti con la storia non possono non recuperare il valore dell'idea di don Luigi Sturzo, del suo appello ai Liberi e forti del 18 gennaio 1919 che fu alla base del Partito popolare».